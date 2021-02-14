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Güncel

Parmaklarını mutfak robotuna kaptıran kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kadının mutfak robotuna kaptırdığı parmaklarını itfaiye ekipleri kurtardı.

AA14 Şubat 2021 Pazar 12:58 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 13:00
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozlu Mahallesi'nde 38 yaşındaki F.C, evinde yemek yaptığı sırada parmaklarını mutfak robotuna kaptırdı.

Ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının parmakları müdahaleye rağmen çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Hastaneye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde yaptıkları müdahaleyle kadının parmaklarını kurtardı.

F.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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