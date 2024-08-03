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Hatay'da kamyonet motosiklete çarptı: 2 ölü

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 13:53 - Güncelleme:
Hatay'da kamyonet motosiklete çarptı: 2 ölü
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M.K. yönetimindeki 27 AVB 460 plakalı kamyonet, Aktepe Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolunda Sabri Çoban'ın kullandığı 31 U 9759 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, motosikletten yola savrulan Çoban ve arkasındaki Nazife Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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