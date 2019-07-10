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Hatay'da kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki grup arasındaki kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı.

  • AA
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İlçeye bağlı Çetilik Mahallesi Toplu Konutlar Parkı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olaya müdahale eden polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 16 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kavganın Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğünün müdahalesiyle son bulduğu belirtilerek, "Olaya karışan Suriyeliler gözaltına alınarak suçu bulunanların sınır dışı edilmeleriyle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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