Hatay'da ki yangının 15-20 hektarlık bir alanda hapsedildiği belirtildi

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kuzuculu Kaledibi mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Çalışmalara havadan 4 helikopter, 1 uçak; karadan 2 dozer, 1 greyder, yaklaşık 25 arazöz, 10 civarında su tankı ve 150 yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, dün saat yaklaşık 16.00 civarında Dörtyol ilçesi Kaledibi mevkisinde orman yangını ihbarı aldıklarını belirterek, "Hemen hızlı bir şekilde hem kara, hem hava ekiplerimiz ile orman yangınını kontrol altına almak için çalışma başlattık. Gece boyu karadan devam eden söndürme çalışmalarımızı sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarımıza da kullanarak yoğunlaştırdık. Yangın şuanda 15-20 hektarlık bir alanda hapsedilmiş halde, herhangi tehlike ve yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangın yüzde 80 kontrolümüz altında korkacak bir durum yok" dedi.