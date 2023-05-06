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Güncel

Hatay'da korkunç kaza! Bakan Koca son durumu açıkladı

Hatay'da tır ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kazada 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır.' açıklamasında bulundu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
Hatay'da korkunç kaza! Bakan Koca son durumu açıkladı
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İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Olayda 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak hayatını kaybettiğini öne sürdü.

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. " açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Koca, olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

  • zincirleme kaza
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