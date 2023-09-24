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Hatay'da korkunç kaza! İş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

AA24 Eylül 2023 Pazar 20:28 - Güncelleme:
Hatay'da korkunç kaza! İş makinesi operatörü hayatını kaybetti
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Odabaşı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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