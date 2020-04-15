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Güncel

Son dakika... Hatay açıklarında peş peşe deprem

Hatay peş peşe depremlerle sallandı. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:34
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

- "OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

- BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 11.18'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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