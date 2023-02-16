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Hatay'da korkutan deprem

Akdeniz'de Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Hatay'da korkutan deprem
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Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

HATAY VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.

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