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Hatay'da art arda korkutan deprem!

AFAD, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 20:18 - Güncelleme:
Hatay'da art arda korkutan deprem!
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Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

VALİ DOĞAN: BAZI İHBARLAR ALDIK

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

HATAY'DA İKİNCİ DEPREM

Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

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