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Güncel

Hatay'da korkutan patlama! Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 21:25 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:44
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Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.

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