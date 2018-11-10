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Hatay’da LPG’li araç alev alev yandı

Hatay’da park halindeki LPG’li otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı.

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Olay, Antakya-Samandağ karayolu Antakya Otogarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli şahsa ait olan 31 K 3639 plakalı LPG’li otomobil park halindeyken birden alev alarak yanmaya başladı.
 
Otomobildeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına aldı. Otomobilin LPG’li olmasına rağmen diğer araç sürücülerinin yolculuklarına devam ettiği görüldü.
 
Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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