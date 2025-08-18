İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8819
  • EURO
    47,763
  • ALTIN
    4390.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da motosiklet dehşeti! 9 aylık bebek can verdi, çok sayıda yaralı var
Güncel

Hatay'da motosiklet dehşeti! 9 aylık bebek can verdi, çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin çarptığı ailede bulunan 9 aylık bebek hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Hatay'da motosiklet dehşeti! 9 aylık bebek can verdi, çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin yolda yürüyen aileye çarpması sonucu bebek arabasındaki 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Enes B'nin (16) kullandığı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ailenin yolda yürümesi ve motosikletin trafikte seyretmesi yer aldı.

  • arsuz kaza
  • bebek ölümü
  • motosiklet çarpma

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.