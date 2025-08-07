İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Hatay'da narkotik operasyonu

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda 2 tabanca, 5 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Hatay'da narkotik operasyonu
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'ndeki bağ evine operasyon düzenledi.

Ekipler, evde ve evin çevresindeki makilik alanda narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

Makilik alandaki aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 5 av tüfeği ile 5 şarjör, 42 kartuş, 73 fişek, 15 uyuşturucu hap, 87 gram esrar ve 5 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekipler adresteki H.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. çıkabildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

  • narkotik operasyon
  • hatay
  • belen

