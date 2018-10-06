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Hatay'da okulun istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde kolejin inşaat halindeki ek binasının istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Koçören Mahallesi'nde bulunan kolejin inşaat halindeki ek binasının istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Fatir Murioğlu (42), göçük altında kaldı.

Olayı gören Ali Ünal ile bir işçi, kalıp ustasını kurtarmaya çalışırken yaralandı.

AFAD ekiplerince göçük altından çıkarılan Murioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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