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Hatay'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

AA2 Haziran 2024 Pazar 01:48 - Güncelleme:
Hatay'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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V.Ö. idaresindeki 31 AFL 829 plakalı otomobil, Özerli Mahallesi'nde, sürücüsü M.A.H. olan 31 AOB 336 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.B, M.Ö. ve R.D. yaralandı.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan otomobil sürücüsü V.Ö. ile yolculardan O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışma sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

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