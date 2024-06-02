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Hatay'da patlama!

Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu. Ekipler, patlamanın nedenini araştırıyor.

AA2 Haziran 2024 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Hatay'da patlama!
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İstiklal Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman ve park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Ekipler, 2 katlı binanın çatısında meydana geldiği öne sürülen patlamanın nedenini araştırıyor.

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