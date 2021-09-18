Hatay'da polise saldırı: 5 yaralı

DHA 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:22

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. Şükrü Balcı Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobilden, polislerin üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 polis memuru ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olayın ardından izlerini kaybettiren şüphelilerin kaçtığı otomobil, Antakya-Reyhanlı karayolu üzerindeki boş arazide terk edilmiş halde bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan 5 yaralı götürüldüğü hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri, şüpheliler C.H., N.H., H.H., K.H. ve M.H. yakalandı. H.H.'nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirildi. C.H. ve N.H.'nin ise mala zarar verme suçundan da arandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.