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Hatay’da sele kapılan hayvanlar telef oldu

Hatay’da derenin taşması sonucu sele kapılan 12 küçükbüş hayvan telef oldu.

  • İHA
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Hatay’da gece geç saatlerden sabaha kadar etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasında Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi’nde bulunan çiftçi Feyyaz Çoban’ın 14 koyunu taşan dereden dolayı sele kapıldı. Hayvanlardan sadece 1 tanesi ahırda kalırken, arama çalışmaları sonucunda ise 2 tanesini bulabildi.
 
Çiftçi Feyyaz Çoban sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek üzere ahıra geldiğini ancak hayvanlarının yerinde olmadığını gördüğünü belirterek, “Gece şiddetli bir yağmur vardı. Sabah hayvanları yemlemeye geldiğimde derenin taştığını gördüm ilk etapta. Hayvanları çıkarmak istedim sadece bir hayvanım kalmış, hepsi telef olmuş. Yani dere almış hayvanları götürmüş. Arama çalışması yaptık sadece 3 tanesini bulabildim. 12 tanesi yok. Devlet büyüklerimden yardım istiyoruz, mağdurum, ahırın durumunu görüyorsunuz. Ufak bir işletmeciyim ben, bu işe yeni başladım, kredi çekmiştim ben, o yüzden zor durumdayım, mağdurum” dedi.
 
Ayrıca bölgede bulunan bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

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