Hatay'da seyir halindeki minibüs yandı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kirmit idaresindeki 31 ARM 87 plakalı minibüs, Koçören Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olay sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki bir tarlaya girip durdu.

Sürücü, minibüsten kendi imkanlarıyla inerken, tarlada bulunan otlar da yandı.

Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alan minibüsü ve tarlada bulunan otları söndürdü.

Sürücü Kirmit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.