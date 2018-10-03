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Hatay’da teör örgütü PKK’ya yardım eden 7 kişi tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

  • AA
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 Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçe jandarma ekipleri tarafından İncirli, Kaletepe ve Camuzkışlası mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda terör örgütü PKK’ya yardım ettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
 
Jandarma tarafından ifadeleri alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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