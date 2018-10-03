Hatay’da teör örgütü PKK’ya yardım eden 7 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçe jandarma ekipleri tarafından İncirli, Kaletepe ve Camuzkışlası mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda terör örgütü PKK’ya yardım ettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarma tarafından ifadeleri alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.