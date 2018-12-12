Hatay'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı
Hatay'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli daha tutuklandı.
- AA
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, önceki gün Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan El Kaide üyelerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyon kapsamında dünde adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.
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