Hatay'da terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen İ.A'yı (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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