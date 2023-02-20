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Hatay'da tesisler üretime tekrar başladı

Rusya'nın en büyük metalürji şirketlerinden MMK, depremin ardından ara verilen Hatay Dörtyol'daki fabrikasındaki üretime tekrar başlandığını bildirildi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
Hatay'da tesisler üretime tekrar başladı
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MMK'dan yapılan yazılı açıklamada, uzmanların şirketin Dörtyol'daki tesisinde incelemeler yaptığı ve önemli bir zararın tespit edilmediği belirtildi.

Tesisteki üretime tekrar başlanmasına karar verildiği bilgisine yer verilen açıklamada, uzmanların tesiste çeşitli güçlendirme çalışmaları da yapacağı vurgulandı.

MMK'nın tesisine ait limanın da geçen haftadan bu yana tam zamanlı bir şekilde çalıştığı belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının depremzedelere yönelik yardımlarının da sürdüğü ifade edildi.

Evlerini kaybeden depremzedelerin tesiste konaklamaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, MMK'nın evlerini kaybedenler için geçici konaklama yerleri de inşa edeceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MMK Metalürji Direktörü Denis Kvasov, Türkiye'deki herkesin normal yaşamlarına en kısa sürede dönmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Ürünlerimiz depremde hasar gören bölgelerin restorasyonu için çok önemli olacak. Ülkenin toparlanmasına ve yeniden imarına katkıda bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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