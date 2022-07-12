İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,33
  • EURO
    17,4258
  • ALTIN
    962.837
  • BIST100
    2434.02
Güncel

Hatay'da trafik havadan ve karadan denetim altında

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

AA12 Temmuz 2022 Salı 16:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Jandarma ekiplerince vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Kumlu ilçelerinde yoğunluk yaşanan yollarda helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterle gerçekleşen denetimde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçların sürücüleri uygulama noktalarındaki yer ekiplerine bildirildi.

Kontrollerde 487 araç ve sürücüsü denetlendi, hız ve şerit ihlali yapan, yakın takipte bulunan ve kavşaklara hatalı girdiği belirlenen 11 sürücüye para cezası kesildi.

Denetime Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Recep Cansu ve Hassa İlçe Emniyet Müdürü Serdar Yavuz da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.