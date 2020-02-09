Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

DHA 09.02.2020 09:47 - Güncelleme: 09.02.2020 09:47

Kaza, Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri sürücü Yavşalak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırak tedaviye alındı. Yavşalak’ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.