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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA09.02.2020  09:47 - Güncelleme: 09.02.2020  09:47

Kaza, Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri sürücü Yavşalak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırak tedaviye alındı. Yavşalak’ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

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