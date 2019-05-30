28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0088
  • 6,7001
  • 246.742
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Kumlu Karayolunda meydana gelen kazada, Bekir Baki yönetiminde 31 N 6867 plakalı otomobille karşı şeritten gelen Turgay Caka’nın kullandığı 06 BM 9508 plakalı otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. 
 
Kazada, 06 BM 9508 plakalı otomobilde bulunan Fatma Caka ve 31 N 6867 plakalı otomobilin sürüsü Bekir Baki yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Komandolar destan yazıyor

Komandolar destan yazıyor

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

7 vatandaşının idam edilmesiyle ilgili Fransa'dan açıklama

7 vatandaşının idam edilmesiyle ilgili Fransa'dan açıklama

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA