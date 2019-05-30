Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Kumlu Karayolunda meydana gelen kazada, Bekir Baki yönetiminde 31 N 6867 plakalı otomobille karşı şeritten gelen Turgay Caka’nın kullandığı 06 BM 9508 plakalı otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kazada, 06 BM 9508 plakalı otomobilde bulunan Fatma Caka ve 31 N 6867 plakalı otomobilin sürüsü Bekir Baki yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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