Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

DHA 18 Şubat 2020 Salı20:46 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 20:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, 18 kişinin kimliğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 18 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda ise 301 bin 375 uyuşturucu hap, 115 kilo 483 gram esrar, 1 kilo 850 gram uyuşturucu içerdiği değerlendirilen toz madde, 4 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 18 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler 13'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.