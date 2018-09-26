Hatay'da yapılan FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK’da görevli 9 personel hakkında çıkartılan yakalama kararı sonucu 8 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütüyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları içinde yer alan TSK içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen 5 astsubay, 3 uzman çavuş, 1 emekli şoför hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Aralarında 1 emekli şoföründe olduğu 9 örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 1astsubay hariç toplam 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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