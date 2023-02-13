Hatay'da yaptırdığı bina yıkılan müteahhit Ankara'da tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın yıkılması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, olayın ardından Hatay'dan Ankara'ya gelen ve kaçma ihtimali olduğu da belirtilen, binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, kaldığı otelde gözaltına alındı.

Hakkında binanın yıkılmasından sorumlu olduğuna dair ihbar mailleri olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Erdoğan K, tutuklama talebiyle sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.