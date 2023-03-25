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  • Hatay'da yürek ısıtan görüntü: Küçük çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi gülümsetti
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Hatay'da yürek ısıtan görüntü: Küçük çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşma yaptığı sırada Başkan Erdoğan'ı yanağından öpen küçük kız, yüzleri gülümsetti.

25 Mart 2023 Cumartesi 03:09 - Güncelleme:
Hatay'da yürek ısıtan görüntü: Küçük çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi gülümsetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

KÜÇÜK KIZ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Konuşma yaptığı sırada kürsünün yanında duran küçük kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanağından öptü.

Başkan Erdoğan'ı konuşması sırasında yanağından öpen küçük kız, törende bulunanları gülümsetti.

  • Başkan Erdoğan
  • Hatay
  • Küçük çocuk

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