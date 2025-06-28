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Hatay'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Hatay'da zehir tacirlerine geçit verilmedi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı.

Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap bulundu.

2 zanlı gözaltına alındı.

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