İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0577
  • EURO
    48,55
  • ALTIN
    5434.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA31 Ekim 2025 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı
ABONE OL

A.K. idaresindeki 31 AAU 09 plakalı hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi kavşağında önce Erol Yıldız'ın kullandığı 31 AOV 811 plakalı motosiklete, ardından da A.Ç. yönetimindeki 31 ATE 101 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erol Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile A.Y, S.K. ve A.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.