İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2022 Pazartesi / 26 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6397
  • EURO
    19,7763
  • ALTIN
    1073.08
  • BIST100
    5214.29
Güncel

Hatay'daki depremde hasar gören 5 ev mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 evin mühürlendiği bildirildi.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Hatay'daki depremde hasar gören 5 ev mühürlendi
ABONE OL

Depremin ardından Kırıkhan Belediyesinin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan belediye başkanı Yavuz, olay anından itibaren kaymakam Arslan ile sahada olduklarını vurguladı.

Gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı yok. Bizim tespitlerimize göre, tabii daha sonra AFAD ve diğer teknik ekiplerin de dahil olacağını biliyoruz. Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar 6 evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan 5'ini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz." dedi.

Kırıkhanlılara geçmiş olsun dileklerini yenileyen Yavuz, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.