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Hatay'daki depremlere ilişkin çarpıcı açıklama: Artçı değil, tetiklendi

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 ve 3 dakika sonra da Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi.' dedi.

21 Şubat 2023 Salı 07:27 - Güncelleme:
Hatay'daki depremlere ilişkin çarpıcı açıklama: Artçı değil, tetiklendi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketlerinin ardından Hatay peş peşe iki depremle sarsıldı.

AFAD'a göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar paniğe neden olurken Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"TETİKLENEN BİR DEPREM"

NTV canlı yayınına katılan Tüysüz, 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Tüysüz depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat'ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

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