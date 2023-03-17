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Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek.

AA17 Mart 2023 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek
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Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 6 mahallede süreceğini bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI: BİNA SAKİNLERİ REFAKAT EDEBİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Serinyol, Güzelburç, Emek, Küçükdalyan, Narlıca ve Odabaşı mahallelerinde süreceği belirtildi.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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