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Hatay'daki Suriyeli kadınlar, kendilerine yapılan yardımı İdlib'e bağışladı

Hatay'da yaşayan ve eşlerini savaşta kaybeden Suriyeli kadınlar, kendilerine yapılan nakdi yardımı İdlib'deki ailelere bağışladı.

AA09.02.2020  14:30 - Güncelleme: 09.02.2020  14:30

BAZI KADINLAR, ALYANS VE KÜPELERİNİ DE VEREREK İDLİBLİ AİLELER İÇİN HARCANMASINI İSTEDİ

Antakya'da yaşayan Suriyeli kadınlar, Dünya Şehit Çocukları Vakfı tarafından verilecek nakdi yardımlarını almak üzere Antakya'daki vakıf merkezine geldi.

Buradaki 210 kadın kendilerine verilen ve içlerinde para olan zarfları tekrar vakıf üyelerine teslim etti. Bazıları da alyans ve küpelerini çıkartıp İdlib'deki ailelere yardım için verdi.

"SİZLER BİZE PAYLAŞMAYI ÖĞRETTİNİZ"

Kadınlar adına konuşan Ayşe Kafi, kendilerine verilen yardımların İdlib'de yerlerinden edilen ailelere gönderilmesini istedi.

Oradaki insanların çok zor durumda olduğunu anlatan Kafi, "Sizler bize paylaşmayı öğrettiğiniz. Yaptığınız bu yardımı bizler de sizlere geri teslim ederek İdlib'deki ailelere vermenizi istiyoruz." dedi.

Durum karşısında duygulanan Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım da Hatay'da Suriyeli yetim 515 aileye 7 yıldır ayni ve nakdi yardım yaptıklarını kaydetti.

İdlib'deki durum sonrası kendilerinin bölgeye yardım gönderdiklerini aktaran Yıldırım, "Bu ay yardım çalışmasında bizleri duygulandıran şeyler yaşandı. Aileler, kendi sıkıntılarını unutup verdiğimiz nakdi yardımları tekrar bizlere teslim ettiler. Israrla kabul etmememize rağmen bundan vazgeçmediler. Gerçekten çok güzel bir durum. Bazıları parmağındaki yüzüğü bize verdi. Kendileri zor durumdayken ekmeklerini paylaşmaları çok güzel. Allah onlardan razı olsun. İnsanlık, Müslümanlık işte budur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, toplanan nakdi yardımı İdlib bölgesinde zor şartlarda yaşayan ailelere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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