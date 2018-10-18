Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'dan Gaziantep'e getirdiği uyuşturucuyla yakalandı

Gaziantep'te, il dışından uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında S.Z'nin Hatay'dan temin ettiği uyuşturucuyu hafif ticari aracıyla Gaziantep'e getireceği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, uzun süren takip sonucunda söz konusu şüphelinin aracını ilçeye bağlı Serinevler Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 251 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA