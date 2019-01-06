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Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

  • İHA
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri cephaneden çıkarılan çok sayıda mühimmat yüklü tır, Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

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