Hatay'ın CHP'li belediye başkan adayı Lütfü Savaş, 18 Temmuz'da hain FETÖ'cüler için 'saygı duruşu' istemiş

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminden tam 3 gün sonra darbeciler için istediği 'saygı duruşu', darbecilerden şehit olarak bahsetmesinin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Her defasında FETÖ'ye desteklerini dillendirmekten geri kalmayan CHP yine şaşırtmadı.

KILIÇDAROĞLU, FETÖ SEVGİSİNİ YENİDEN ADAY GÖSTEREREK ÖDÜLLENDİRDİ

CHP'nin Hatay için yeniden aday göstererek ödüllendirdiği FETÖ sever Lütfü Savaş, A Haber'in yayınladığı, bu görüntülerde ise skandal bir çağrıda bulundu. Darbecilere saygı duruşu isteyen Savaş, bununla kalmayıp, bir de hainler için 'savunmasız asker' ifadesini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ SKANDALLARI BİTMİYOR

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın 'Diren Lice, Kadıköy seninle' diyen PKK paylaşımı, 'HDP'ye yapılan faşist saldırıyı kınıyorum' diyen HDP paylaşımı gündeme gelmişti. CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın terör örgütü FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıkmışken en son CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, 'Adaylarımızın PKK ve FETÖ ile bağlantısı yoktur' açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.