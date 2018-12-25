Hatay'ın Erzin ilçesinde kuduz vakası görülmesi üzerine iki mahalle karantinaya alındı

Laboratuvara gönderilen numunelerde telef olan tayda kuduz tespit edilmesi üzerine, Aşağı Burnaz ve Yukarı Burnaz mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Bölgedeki başıboş gezen hayvanlarla riskli görülen kişilere aşı yapıldı.

İki mahalleye 6 ay süresince hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Aşağı Burnaz Mahallesi Muhtarı Halil Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkinin mahalleye nereden geldiğini bilmediklerini, yerleşim yerindeki diğer hayvanlarda herhangi bir soruna rastlanmadığını kaydetti.