Hatay'ın İdlib sınırında konuşlanan birlikler, sıfır noktasında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu.
- AA
Türkiye'nin farklı birliklerden İdlib sınırındaki Yayladağı ilçesi gönderilen birlikler, bir süre sınırın sıfır noktasında seyretti.
Ardından tanklar bölgedeki arazide sisleme ve manevralar yaparak, çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu.
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