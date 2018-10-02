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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ziya Nurdağ'ın (32) kullandığı 31 PP 271 plakalı otomobil, Topboğazı mevkisinde sulama kanalına düştü.

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Kazada sürücü ile eşi Nurten ve 4 yaşındaki kızları Gülsüm Elif Nurdağ yaralandı.

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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