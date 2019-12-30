Hatice Ergül kimdir, itirafları neler? Müge Anlı Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi!

30.12.2019 10:31 - Güncelleme: 30.12.2019 10:31

Hatice Ergül kimdir, itirafları neler? sorulaırnın yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge Anlı Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmeleri de merak ediliyor. Zeynep Ergül Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili kardeşlerine göz dağı vermek isterken ortaya çıkan gerçeklerle tutuklandı. Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi. Hatice Ergül, her şeyi itiraf etti. Hatice Ergül ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik..

HATİCE ERGÜL KİMDİR, İTİRAFLARI NELER?

Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraflar gecikmedi. Hatice Ergül, cinayet ile ilgili herşeyi anlattı. Bağ evinde işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinden sonra Cahit Ergül, Mustafa Ergül, Leyla Ergül, Zeynep Ergül ve eşi Ercan'ın Kur'an'a el basıp cinayeti kimseye anlatmamak için yemin ettiklerini söyledi.

MÜGE ANLI MEHMET ELBAY OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Bugün Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Elbay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri işlenmeye devam edilecek. Hatice Ergül Mehmet Elbay olayında ki kuyuları tek tek gösterecek.

ZEYNEP ERGÜL YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.

Zeynep Hanım’ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.