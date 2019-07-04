‘Hatıra olsun’ diye minareyi taşıdılar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 1994 yılında yapımına başlanan Bakacak Barajı sebebiyle bölgede bulunan Eşelek köyü, 1998’de Gökçeada’ya iskan edildi. Gökçeada’ya yerleşmeden önce eski köylerinden hatıra olarak cami minaresini de götürmeye karar veren köylüler, iş birliği yapıp minarenin taşlarını söktüler ve tek tek numaralandırdılar. Kamyonlar ve gemilerle minare taşlarını Gökçeada’ya taşıyan Eşelek halkı, 2001 yılında eski köylerindeki minareyi Gökçeada’ya başarılı bir şekilde yeniden dikmeyi başardı. Eşelek Muhtarı Erol Dönmez, 2-3 yıllık bir çalışma ile minarenin adaya taşındığını belirterek “Buraya gelmeden önce köylülerimizde gidilecek olan yere kalıcı bir şeyi götürme düşüncesi ortaya çıktı. İlk önce ‘Mezarlıkları su altında bırakmayalım, gideceğimiz yere götürelim’ diye düşünmüştük” dedi.

ESKİ KÖYÜ HATIRLATIYOR

Mezarlıkları taşıma fikrindenda daha sonra vazgecildiğini ifade eden Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: Sonra minareyi götürme fikri çıkmış. Tabii bu kolay bir şey değil. ‘Ne yapılabilir?’ diye düşünülmüş. 1964’te minareyi inşa eden usta ile görüşülmüş. Bu usta, köylünün de yardımı olursa bu işi yapabileceğini söylemiş. Köylünün de yardımıyla bütün minare taşları tek tek numaralandırılarak, Gökçeada Eşelek Köyüne monte edilmiş. 2001 yılında bitmiş. Bu şekilde minare Eşelek köyüne getirilmiş. Minareyi her gördüğümüzde eski köyümüz aklımıza geliyor” ifadelerini kullandı.