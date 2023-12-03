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Hava almak için çıktığın balkın çöktü, hayatını kaybetti

Bursa'da 7 katlı binanın balkonu çöktü. Balkona hava almak için çıkan adam, balkonun çökmesi sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İHA3 Aralık 2023 Pazar 03:34 - Güncelleme:
Hava almak için çıktığın balkın çöktü, hayatını kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde, saat 22.00 sıralarında 7 katlı binanın 7. katında oturan Muzaffer Gümüş (31), hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7. kattan aşağı düştü.

Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş'ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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