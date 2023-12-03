Hava almak için çıktığın balkon çöktü, hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde, saat 22.00 sıralarında 7 katlı binanın 7. katında oturan Muzaffer Gümüş (31), hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7. kattan aşağı düştü.

Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş'ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.