9 Aralık 2025 Salı
''Hava almaya çıkıyorum'' dedi kayboldu... 19 yaşındaki Berat sırra kadem bastı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Berat Yavuz, “hava almak için çıkıyorum” diyerek evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Polis geniş çaplı arama başlatırken aile, görenlerin bilgi vermesini istiyor.

9 Aralık 2025 Salı 21:47
Bursa'da yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönemeyen Berat'ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.

Olayla ilgili emniyet ekipleri arama çalışmaları başlatırken, kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını, görenlerin 112'ye ve 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmelerini istedi.

