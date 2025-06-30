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Hava araçları görevde! İzmir'deki yangında son durum açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'deki yangınlara müdahalenin devam ettiğini bildiren Bakan Yumaklı, 'Son 3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa'daki orman yangınının enerjisi düşürülmüş durumda, ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyorlar.' dedi.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Hava araçları görevde! İzmir'deki yangında son durum açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmalarından satır başları:

3 günde 263 yangına müdahale edildi. Seferihisar'da, Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 kilometreye kadar ulaştı.

Takviye ekiplerle birlikte günün ağarmasıyla Manisa Akhisar'da olduğu gibi hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyorlar.

İzmir yangınlarına 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. 3 nokta burada belki şu anda hissetmiyoruz ama rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaştı.

Bu yangınla alakalı da artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim ama burada da rüzgar hızının 70-80 kilometreleri bulacağını veriler bize veriyor.

4 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı. Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Yangınların kontrol altına alındığı bilgisinden sonra ekipler sahaya çıkacaklar. 21 vatandaşımız ayakta tedavi ile evlerine geri döndüler. Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri aktardık.

  • Ibrahim Yumakli
  • Orman Yangini
  • Izmir yangin

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