Hava araçları görevde! İzmir'deki yangında son durum açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Yumaklı'nın konuşmalarından satır başları:

3 günde 263 yangına müdahale edildi. Seferihisar'da, Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 kilometreye kadar ulaştı.

Takviye ekiplerle birlikte günün ağarmasıyla Manisa Akhisar'da olduğu gibi hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyorlar.

İzmir yangınlarına 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. 3 nokta burada belki şu anda hissetmiyoruz ama rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaştı.

Bu yangınla alakalı da artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim ama burada da rüzgar hızının 70-80 kilometreleri bulacağını veriler bize veriyor.

4 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı. Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Yangınların kontrol altına alındığı bilgisinden sonra ekipler sahaya çıkacaklar. 21 vatandaşımız ayakta tedavi ile evlerine geri döndüler. Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri aktardık.