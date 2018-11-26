Hava durumu bugün 26 Kasım Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı gecikmedi. 5 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Sağanak yağış olacak mı? Güncel hava durumu haberimizde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu verilerini duyurdu. Bu hafta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava bugün batı kesimlerden başlayarak tüm yurdu saracak. İç ve yüksek kesimlerde yağışlar kar şeklinde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte merak edilen hava durumu verileri star.com.tr’de…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

YURTTA HAVA DURUMU

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat), kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Hatay, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de, akşam saatlerinden itibaren Marmara’da fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı ve gece saatlerinden geneli 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneyden 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı ile öğle ve gece saatlerinde geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Sabah saatlerinde güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: : Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Dalga: 0,5 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.