Hava fişek fabrikasında depodaki patlama 13 bin 396 kilo TNT'ye eş değermiş

DHA 21 Eylül 2021 Salı 15:32 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 15:33

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. ile hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V. tutuklu yargılanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Devam eden davada mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Aralarında A sınıfı iş güvenliği uzmanı, kimya mühendisi, inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisinin bulunduğu 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, fabrika yetkililerinin elektrik tesisatı, depolama alanlarının güvenliği, fabrika yetkililerinin risk değerlendirmesi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanında kusurlarının olduğu belirlendi.

4 AYRI PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, olayın yaşandığı gün fabrikada 4 ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. İlk patlama fabrikada 'Çin Mahallesi' olarak adlandırılan misket üretim laboratuvarında, ikinci patlama kimyasal madde deposunda, üçüncü patlama misket depolama alanında, dördüncü patlamanın ise ilaç eleme yerinde meydana geldiği ifadelerine yer verildi. Ayrıca bu patlamalardan birinin Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen değerlere göre 1.7 şiddetinde deprem etkisi yarattığı mahkemeye sunulan raporda yazıldı.

PATLAMALARDAN BİRİ 13 TON 396 KİLOGRAM TNT PATLAMASI EŞDEĞERİNDE

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, patlamanın şiddeti ve çukurların çapları dikkate alınarak, çukurlara neden olan patlayıcı madde miktarının hesaplandığı, yapılan hesaplamalar ve dosya kapsamında yer alan depo kayıtları karşılaştırıldığında 'Çin Mahallesi' olarak adlandırılan misket üretim laboratuvarında yasal olmayan ve tüzüğe aykırı bir şekilde üretim ve depolama yapıldığı tespit edildi. Ayrıca raporda misket deposunda yaşanan patlamanın 13 bin 396 kilogram TNT'ye (5700 kilo gök bombası) eş değer miktarda bir patlama olduğu belirtildi.

7 SANIK DA KUSURLU BULUNDU

Hazırlanan raporda dava kapsamında yargılanan 7 sanık da kusurlu bulundu. Rapora göre, fabrika sahipleri Y.C. ile A.R.E.C. asli derecede, sorumlu kimyager A.A., mesul müdür A.Ç., idari ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B. tali derecede kusurlu bulundu.